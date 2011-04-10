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Yaşam

BAYBURT'TA KAR, MUĞLA'DA DENİZ KEYFİ ANKARA (A.A)

10 Nisan 2011 18:20

-BAYBURT'TA KAR, MUĞLA'DA DENİZ KEYFİ ANKARA (A.A) - 10.04.2011 - Bayburt kent merkezi kar yağışı nedeniyle beyaza bürünürken, Muğla Akyaka'da turistler tekne turuna çıkarak denize girdi.   Muğla ve ilçelerinde etkili olan sıcak hava, bölgede yaşayanlara bahar sevinci yaşatıyor. Hava sıcaklığının 20 derece civarında olduğu bölgede, piknik alanları ve sahiller güzel havanın tadını çıkarmak isteyenlerle doldu. Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenler, orman içi dinlenme alanlarında piknik yaptılar, yürüyüş yolları ve ormanlık alanlarda yürüdüler.  Akyaka kıyılarında tatil yapanlar da teknelerle mavi tura çıkarak, denize girmenin keyfini yaşadı.   Turistler, deniz suyu sıcaklığının 16 derece civarında olduğunu belirterek, ''Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava ve yağış etkili olurken Akyaka'da denize girmenin keyfi başka'' dediler. Bayburt ve ilçelerinde ise sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, bahar ayında kenti beyaz örtüye bürüdü.   Yaklaşık bir saat süren kar yağışı, ciddi bir olumsuzluğa neden olmadan etkisini kaybetti. 

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