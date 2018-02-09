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Bayburt'ta dikilen İffet Anıtı'na tur düzenlenmeye başlandı

BAYBURT, (DHA)- BAYBURT'ta, Şehit Aileleri Dayanışma Derneği tarafından valilik ve belediye desteği ile 100 yıl önce Ermeni zulmü sırasında hayatını kaybeden kadınlar anısına dikilen Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyarete açıldı

09 Şubat 2018 15:27

BAYBURT, (DHA)- BAYBURT\'ta, Şehit Aileleri Dayanışma Derneği tarafından valilik ve belediye desteği ile 100 yıl önce Ermeni zulmü sırasında hayatını kaybeden kadınlar anısına dikilen Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyarete açıldı. Yukarı Kırcı Köyü\'ndeki anıta öğrencilerin katılımı ile tur düzenleniyor.
Bayburt Şehit Aileleri Dayanışma Derneği tarafından valilik ve belediye desteği ile Kırcı Köyü\'nde, Ermeni zulmü sırasında hayatlarını kaybeden kadınlar anısına Şehit Kadınlar İffet Anıtı yaptırıldı. El figürü ile Türk bayrağı motifli anıtın önünde bebeğini kenara bırakarak zulümden kaçan bir kadınının kendisini kuyuya attığı temaya yer verildi. Anıtın çevresine ise köyde şehit edilen kişilerin isimlerinin yazılı olduğu mezar taşları konuldu. Çevre düzenlemelerinin ardından ziyarete açılan anıta öğrencilerin katılımı ile tur düzenleniyor. Anıt çevresinde toplanan öğrencilere tarihte yaşananlar anlatılıyor.
Bayburt Şehit Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, yapılan anıtla gençlere geçmişte yaşanılan çile ve eziyetleri anlatmayı amaçladıklarını belirtti. Köksal, \"Çocukların, gençlerin yaşanan çileleri ve eziyetleri unutmaması için çok önemli bir eser. Bütün herkesin gelip görmesi, burada yaşanılanları dinlemesini istiyoruz\" dedi.

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