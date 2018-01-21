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Spor

Bayburt Grup Özel İdare - Erzin Belediyespor: 3-1 

Bayburt,(DHA) -  TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Bayburt Grup Özel İdare, konuk ettiği Erzin Belediyespor'u 3-1 mağlup etti

21 Ocak 2018 21:17

Bayburt,(DHA) -  TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Bayburt Grup Özel İdare, konuk ettiği Erzin Belediyespor\'u 3-1 mağlup etti. Bayburt Genç Osman Sentetik Stadyumu\'nda oynanan mücadelede Harun Toplar düdük çaldı. 
Bayburt Grup Özel İdare\'nin gollerini 64\'üncü dakikada Güray Gazioğlu, 78\'inci dakikada Güney Tutcuoğlu ve 90\'ıncı dakikada Aykut Sarıdoğan atarken, Erzin Belediyespor\'un tek golünü 8\'inci dakikada Ali Ercan kaydetti.
Bu galibiyetle Bayburt Grup Özel İdare 28 puanla 7\'nci sırada yer alırken, Erzin Belediyespor 18 puanla 15\'inci sıraya yerleşti.

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