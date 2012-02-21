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Bayburt Belediye Başkanı:Dininin, namusunun, kininin davacısı gençlik istiyoruz

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 94’üncü yıldönümü törenlerinde kentin Ermeniler tarafından işgal edilmesi ve Türk milisler tarafından kurtarılmasının canlandırıldığı tiyatro gösterisi yapıldı.

21 Şubat 2012 18:25

 

T24 - Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 94’üncü yıldönümü törenlerinde konuian AKP'li Belediye Başkanı Hacı Ali Polat, "Bu sahneleri tekrarladığımızda bazıları bunu, ’Nefret müsameresi’ diye niteliyor. Yeni nesile dost ve düşmanı tanıtmak zorundayız. Üstadın dediği gibi, ’Dininin, namusunun, kininin davacısı’ bir gençlik istiyoruz" dedi. 
 
Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başlayan törene, Cumhuriyet Caddesi’nde devam edildi. Bayburt Valisi Hasan İpek, AK Parti Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek, Garnizon Komutanı Zeki Karataş, Bayburt Belediye Başkanı Hacı Ali Polat, daire amirleri, öğrenciler ve çok sayıda kişinin katıldığı kutlamalarda ilk olarak şehrin Ermeniler tarafından işgale uğrayışı, Türklere yapılan mezalim ve temsili Türk milis kuvvetleri tarafından kurtarılışı canlandırıldı. 
 

 

'Yeni nesile dostu düşmanı tanbıtmak zorundayız' 

 
 
Temsili gösteri ardından kürsüye gelen Belediye Başkanı Hacı Ali Polat, "Kahraman ecdadın kahraman torunlarının bayramını tebrik ederim" dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü: 
 
"Rabbim bu vatan toprakları içerinde bir daha bizlere işgal göstermesin. Bir daha acı ve gözyaşı yaşanmasın. Biraz önce sahnelenen oyun bu topraklar üzerinde 94 yıl önce gerçekleriyle yaşandı. Bunlar temsilen gösteriler. Ama şunu ifade etmek istiyorum; Bu sahneleri tekrarladığımızda bazıları bunu ’Nefret müsameresi’ diye niteliyor. Biz düşmanımızı ve dostumuzu tanımak zorundayız. 
 
Yeni nesile dost ve düşmanı tanıtmak zorundayız. Üstadın dediği gibi, ’Dininin, namusunun, kininin davacısı’ bir gençlik istiyoruz. Saygıdeğer başbakanımızın ifade ettiği gibi modern ve çağdaş, sabaha kadar labaratuarda çalışan dindar, kültür ve edebiyatına, sanatına ve geçmişine sahip bir gençlik istiyoruz. Onun için biz bunları sahnelemeye devam edeceğiz. 
 
Biz kimin peşine gittiğimizin ve neye hizmet ettiğimizin farkındayız. Ama şuna dikkat emek zorundayız. Düşmanımız da var, dostumuz da. Büyük devletlerin büyük idealleri olur. Nasıl büyük Ermenistan hayaliyle bize bu vahşetleri yaşattılarsa, nasıl Batı’nın şark meselesi varsa, bizim de Büyük Türkiye idealimiz olmalı ve olmaya devam edecektir. 
 
Usta Başbakan’ın arkasında büyük ideallerin peşinde koşmaya devam edeceğiz."  
 
 
 

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