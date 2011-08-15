-Baybaşin'in yargılanmasına başlanıldı İSTANBUL (A.A) - 15.08.2011 - Abdullah Baybaşin ve oğlu Çağdaş Baybaşin'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu, 1'i başka suçtan yurt dışında tutuklu ve 2'si de firari olmak üzere toplam 16 sanığın, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 20 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Abdullah Baybaşin ve oğlu Çağdaş Baybaşin'in de aralarında olduğu 13 tutuklu sanık katıldı. Tekerlekli sandalyeyle katıldığı duruşmada kimlik tespiti yapılan tutuklu sanıklardan Abdullah Baybaşin, İngiltere'deki cezaevinden yeni çıktığını, herhangi bir işinin olmadığını ve kira geliriyle geçindiğini söyledi. İngiltere'deki cezaevinden 2 Kasım 2010'da tahliye olduğunu, daha sonra da Türkiye'ye geldiğini ve bunun kayıtlardan belli olabileceğini belirten Baybaşin, İstanbul'da içinde uyuşturucu yakalandığı iddia edilen konteynırların, 30 Ekim 2010'da Bolivya'da gemiye yüklendiğini bildiğini ve bu tarihte İngiltere'de cezaevinde olduğunu öne sürdü. Kendi isteğiyle Türkiye'ye geldiğini belirten Baybaşin, şöyle konuştu: ''İngiltere'den tanıdğım İbrahim Akpınar, telefonla beni arayarak misafirlerinin geldiğini ve benimle görüşmek istediklerini söyledi. Avcılar'da bir restoranda buluştuk. Sonra yanımıza kim olduklarını bilmediğim, muhtemelen Kolombiyalı olan 2 kişi daha geldi. Restoranda, Ricardo Ocampo son gelen iki şahsın konuşmalarını İngilizce olarak tercüme edince işin kokain işi olduğunu anladım. Bu 2 şahıs Türkiye'de bir şirket ile anlaşmışlar. Dışarıdan bir ülkeden kokain getireceklerini, bu maddeyi mobilyalar veya mobilya malzemeleri içerisinde yani gemi ile getireceklerini Ricardo'nun tercümelerinden anladım. Bu 2 vatandaş ayrıca bu işi bir veya bir buçuk yıl önce Hollanda'da planladıklarını ve Türklerle anlaştıklarını, patronlarının Türk kökenli, Hollanda'da yaşayan bir şahıs olduğunu söylediler. Ancak gerek patronun ismi ve kimliği gerekse anlaştığı Türk alıcılarla ilgili herhangi bir isim bana verilmedi.'' Bu görüşmede kendisine uyuşturucu kaçakçılığı teklifi yapıldığını öne süren Baybaşin, bu teklifi kabul etmediğini savundu. Diğer tutuklu sanıklar da savunmalarında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirttiler. Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesi nedenlerinin devam etmekte olmasını dikkate alarak, İngiltere'de başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık Mehmet Şirin Baybaşin hakkındaki gıyabi tutukluma kararının devamına ve Türkiye'ye iadesi için İngiltere adli makamlarına yazılan talimat cevabının beklenilmesine hükmetti. Haklarında yakalama emri bulunan sanıklar Ercan Özmen ve Mehmet Akif Kaynak'ın yakalanmalarının beklenilmesine ve tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi. -Olayın geçmişi- İstanbul Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Bolivya'dan Ambarlı Limanı'na gelen bir gemideki bir konteynerde ahşap yer döşemelerinin içine gizlenmiş 975 paket halinde 281 kilo 500 gram kokain ele geçirilmişti. İngiltere'de eroin ticareti suçlamasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından kendi isteğiyle Türkiye'ye gelen Abdullah Baybaşin'e ait olduğu iddia edilen uyuşturucu maddeye ilişkin 4'ü yabancı uyruklu 16 kişi hakkında dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların ''uyuşturucu kaçakçılığı'' suçundan 20 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edilmişti.