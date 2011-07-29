-BAYANLARDAN FİLEDE BRONZ MADALYA TRABZON (A.A) - 29.07.2011 - 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları Bayanlar Voleybolda Polonya'yı 3-0 mağlup eden Türkiye, bronz madalya kazandı. Karşılaşmanın bitiminin ardından ay-yıldızlı oyuncular, açtıkları büyük Türk bayraklarıyla 10. yıl marşı eşliğinde bronz madalyanın sevincini yaşadı. Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık, yaptığı açıklamada, dün bayanlarda Sırbistan karşısında bir yol kazasına uğrayarak final şansını kaçırdıklarını ifade ederek, ''Bu güzel organizasyonu bir madalya ile bitirmek istiyorduk. Altın madalya şansını kaçırdık ama olsun en azından Polonya'yı yenerek bronz madalya elde ettik'' dedi. Karabıyık, önlerinde bir Dünya şampiyonasının bulunduğunu da kaydederek, ''Avrupa Şampiyonu olduk. EYOF'ta üçüncülük elde ettik. Dünya şampiyonasında da madalya hedefliyoruz'' diye konuştu. Salon: Arsin İlçe Hakemler: Daniele Rapisarda xxx (İtalya), Catherine Boluanger xxx (Belçika) Türkiye: Damla xxxx, Çağla xxx, Kübra xxxx, Şeyma xxx, Ece xxx, Ceylan xxxx, (Dilara xxx, Buket xxx, Aslı xxx, Cemre xxx) Polonya: Janicka xx, Glaz xx, Wojcik xx, Chojnacka xxx, Tobiasz xx, Strozik xx, (Kuziak xx, Grajber xx, Szymanska xx) Setler: 25-12, 25-20, 25-15 (Türkiye) Süre: 69 dakika (21,25,23)