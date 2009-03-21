Bayanlarda kupa Eczacıbaşı'na gitti



Bayanlar Voleybol Türkiye Kupası Finali rövanş maçında Eczacıbaşı Zentiva, Fenerbahçe Acıbadem'i 3-2 yenerek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.



Voleybolda Bayanlar Türkiye Kupası finali rövanş maçında Eczacıbaşı Zentiva, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda Fenerbahçe Acıbadem'i ağırladı.



Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk 2 setini 22-25 ve 20-25 kazanan konuk Fenerbahçe Acıbadem, çabuk toparlanan Eczacıbaşı Zentiva'ya 25-23, 25-23 ve 15-10 ile üst üste 3 set verdi.



Sahadan 3-2 galip ayrılmayı başaran Eczacıbaşı Zentiva, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.



