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Spor

Bayanlarda kupa Eczacıbaşı'na gitti

Bayanlar Voleybol Türkiye Kupası Finali rövanşında Eczacıbaşı Zentiva, Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

21 Mart 2009 02:00


Bayanlar Voleybol Türkiye Kupası Finali rövanş maçında Eczacıbaşı Zentiva, Fenerbahçe Acıbadem'i 3-2 yenerek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. 

Voleybolda Bayanlar Türkiye Kupası finali rövanş maçında Eczacıbaşı Zentiva, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda Fenerbahçe Acıbadem'i ağırladı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk 2 setini 22-25 ve 20-25 kazanan konuk Fenerbahçe Acıbadem, çabuk toparlanan Eczacıbaşı Zentiva'ya 25-23, 25-23 ve 15-10 ile üst üste 3 set verdi.

Sahadan 3-2 galip ayrılmayı başaran Eczacıbaşı Zentiva, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

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