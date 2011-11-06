-Bayanlarda derbinin galibi Galatasaray İSTANBUL (A.A) - 06.11.2011 - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde yapılan derbi maçta Galatasaray Medical Park, Beşiktaş'ı 82-63 yendi. Mücadelenin ilk 5 dakikası 10-10 beraberlikle geçildi. Beşiktaş'ın hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren Galatasaray Medical Park, Taurasi, Işıl ve Torrens ile sayılar bularak 1. periyodu 25-17 önde geçti. Karşılaşmada 2. çeyrekte iki takım da alan savunmasıyla birbirini durdurmaya çalıştı. Siyah-beyazlı ekip, Lavender ile oyunda dengeyi kurmaya çalıştıysa da ev sahibi ekip, Charles ve Bahar ile skor üretirken, Torrens'in son saniyede attığı üç sayılık basketle ilk yarıyı 11 sayı farkla 42-31 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Galatasaray Medical Park, Taurasi ve Torrens'in basketleriyle farkı açtı ve 3. periyodu 63-42 önde bitirdi. Son periyotta rahat bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, derbi maçtan 82-63 galip ayrılarak, yenilgisizliğini sürdürdü. Derbi maçta en skorer isim 36 sayı üreten Beşiktaşlı Lavender olurken, Galatasaraylı Taurasi de 22 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Özlem Yalman xx, Rıza Bozokluoğlu xx, Sencer Yılmaz xx Galatasaray Medical Park: Işıl xx 5, Bahar xx 10, Taurasi xxx 22, Torrens xxx 15, Charles xxx 16, Şaziye xx 7, Prince xx 3, Ayşe x, Melisa xx 4, Yasemen x, Beşiktaş: Vandersloot x 6, Tuğba xx 10, Nihan x 2, Jokic x 2, Lavender xxx 36, Harris xx 7, Esra x, Yasemin Koç x, Korel x 1. Periyot: 25-17 Devre: 42-31 3. Periyot: 63-42