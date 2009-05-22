Bayanlar Voleybol'da Türkiye, Romanya'ya yenildi

Avrupa Bayanlar Voleybol Ligi'nde grup müsabakaları bugün başladı.



Türkiye, (B) Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'ya 3-2 yenildi. Romanya'nın Köstence kentinde yapılan karşılaşmanın ilk setini 25-14 açık farkla alan (A) Milli Takım, 2. seti 25-20 rakibine kaptırdı.



3. sette yine 25-15'lik skorla ezici üstünlük sağlayan (A) Milliler, 4. seti 25-18 ve son seti de 15-12 Romanya'ya verince karşılaşma 3-2 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.



İtalyan antrenör Alessandro Chiappini yönetimindeki Türk Milli Takımı, gruptaki 2. maçını yarın TSİ 17.30'da yine Romanya ile yapacak.



Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından organize edilen Avrupa Ligi maçları, bayanlarda ilk kez düzenleniyor.

