Bayanlar Ligi / 16 Kasım



TÜRK TELEKOM: 1 - ECZACIBAŞI ZENTİVA: 3

Salon: Selim Sırrı Tarcan

Hakemler: Ersin Altınparmak xx, Akif Tabak xx

Türk Telekom: Mammadova xxx, Aguero xxx, Özlem xxx, Ebru xxx, Poljak xx, Bahar xxx (Funda xx, Güldeniz xx)

Eczacıbaşı Zentiva: Esra xxxx, Gökçen xx, Neriman xxx, Naz xxxx, Citakovic xxxx, Francia xxxx (Gülden xxx, Merve xx, Nilay Benli xx)

Setler: (25-23, 25-27, 17-25, 16-25)

Süre: Toplam 97 dakika (23, 30, 23, 21)







BEŞİKTAŞ: 3 - GAZİ ÜNİVERSİTESİ: 0

Aroma Bayanlar Birinci Voleybol Ligi'nde yapılan maçta Beşiktaş, Gazi Üniversitesi'ne set vermedi: 3-0



BJK Akatlar Cola Turka Arena'da yapılan karşılaşmada siyah-beyazlılar, rakibini 25-19, 25-23 ve 25-17'lik setlerle mağlup etti.







VAKIFBANK GÜNEŞ SİGORTA: 3 - KARŞIYAKA DYO: 0

Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi'nde yapılan maçta Vakıfbank Güneş Sigorta, Karşıyaka DYO'yu 3-0 yendi.



Haldun Alagaş Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmada Vakıfbank Güneş Sigorta, rakibini 25-22, 26-24 ve 25-12'lik setlerle mağlup etti.





EREĞLİ BELEDİYESİ: 3 - İLLER BANKASI: 1

Salon: Ereğli Atatürk

Hakemler: Ayça Kandamar xxx, Berat Gülcen xxx

Ereğli Belediyesi: Thinkaox xxx, Özge Sultan Pala xxx, Malika xxx, Özge Kırdar xxx, Wilavan xxx, Hülya xxx (Sevil xx)

İller Bankası: Sinem xx, Denizsa xx, Tuğçe Atıcı xx, Ebru xx, Meryem xx, Onipko xx (Tuğçe Hocaoğlu x, Elif x, Seval x)

Setler: (25-14), (25-21), (18-25) (25-18)

Süre: 20, 24, 25, 16







DİCLE ÜNİVERSİTESİ: 0 - GALATASARAY: 3



Salon: Ziya Gökalp



Hakemler: Ahmet Akar xxx, Saadettin Deneri xxx



Dicle Üniversitesi: Burcu x, Alyona x, Seda x, Viktoria x, Ayşe x, Aslı x (Aslıhan x, Ebru x, Banu x)



Galatasaray: Bahar xxx, Melis xxx, Ceren xxx, Krasmonoviç xxx, Oganna xxx, Burdine xxx (Gizem xxx, Neslihan xxx, Tuğçe xxx, Dilara xxx)



Setler: (19-25),(21-25),(13-25)



Süre: 22, 26, 21



Toplam süre: 69







FENERBAHÇE ACIBADEM: 3 - NİLÜFER BELEDİYESİ: 0



Salon: Burhan Felek 50. Yıl



Hakemler: Erdal Akıncı xx, Ebru Meriçkan xx



Fenerbahçe Acıbadem: Çiğdem xx, Nisa xx, Anja xx, Marina xx, Seda xxx, Duygu x (Karotenko xxx, Ergül x, Necla x)



Nilüfer Belediyesi: Zülfiye xx, Aslı xxx, Gamze xx, Inna xx, Merve xx, Müge x (Mediha xx, Birgül x, Elif x, Berna x)



Setler: 25-22, 25-22, 25-22



Süre: 76 dakika (24, 27, 25)



