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Spor

Bayanlar Ligi / 16 Kasım

Bayanlar Voleybol Ligi'nde 6. haftada alınan sonuçlar

17 Kasım 2008 02:00


TÜRK TELEKOM: 1 - ECZACIBAŞI ZENTİVA: 3
Salon: Selim Sırrı Tarcan
Hakemler: Ersin Altınparmak xx, Akif Tabak xx
Türk Telekom: Mammadova xxx, Aguero xxx, Özlem xxx, Ebru xxx, Poljak xx, Bahar xxx (Funda xx, Güldeniz xx)
Eczacıbaşı Zentiva: Esra xxxx, Gökçen xx, Neriman xxx, Naz xxxx, Citakovic xxxx, Francia xxxx (Gülden xxx, Merve xx, Nilay Benli xx)
Setler: (25-23, 25-27, 17-25, 16-25)
Süre: Toplam 97 dakika (23, 30, 23, 21)



BEŞİKTAŞ: 3 - GAZİ ÜNİVERSİTESİ: 0
Aroma Bayanlar Birinci Voleybol Ligi'nde yapılan maçta Beşiktaş, Gazi Üniversitesi'ne set vermedi: 3-0

BJK Akatlar Cola Turka Arena'da yapılan karşılaşmada siyah-beyazlılar, rakibini 25-19, 25-23 ve 25-17'lik setlerle mağlup etti.



VAKIFBANK GÜNEŞ SİGORTA: 3 - KARŞIYAKA DYO: 0
Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi'nde yapılan maçta Vakıfbank Güneş Sigorta, Karşıyaka DYO'yu 3-0 yendi.

Haldun Alagaş Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmada Vakıfbank Güneş Sigorta, rakibini 25-22, 26-24 ve 25-12'lik setlerle mağlup etti.


EREĞLİ BELEDİYESİ: 3 - İLLER BANKASI: 1
Salon: Ereğli Atatürk
Hakemler: Ayça Kandamar xxx, Berat Gülcen xxx
Ereğli Belediyesi: Thinkaox xxx, Özge Sultan Pala xxx, Malika xxx, Özge Kırdar xxx, Wilavan xxx, Hülya xxx (Sevil xx)
İller Bankası: Sinem xx, Denizsa xx, Tuğçe Atıcı xx, Ebru xx, Meryem xx, Onipko xx (Tuğçe Hocaoğlu x, Elif x, Seval x)
Setler: (25-14), (25-21), (18-25) (25-18)
Süre: 20, 24, 25, 16



DİCLE ÜNİVERSİTESİ: 0 - GALATASARAY: 3

Salon: Ziya Gökalp

Hakemler: Ahmet Akar xxx, Saadettin Deneri xxx

Dicle Üniversitesi: Burcu x, Alyona x, Seda x, Viktoria x, Ayşe x, Aslı x (Aslıhan x, Ebru x, Banu x)

Galatasaray: Bahar xxx, Melis xxx, Ceren xxx, Krasmonoviç xxx, Oganna xxx, Burdine xxx (Gizem xxx, Neslihan xxx, Tuğçe xxx, Dilara xxx)

Setler: (19-25),(21-25),(13-25)

Süre: 22, 26, 21

Toplam süre: 69



FENERBAHÇE ACIBADEM: 3 - NİLÜFER BELEDİYESİ: 0

Salon: Burhan Felek 50. Yıl

Hakemler: Erdal Akıncı xx, Ebru Meriçkan xx

Fenerbahçe Acıbadem: Çiğdem xx, Nisa xx, Anja xx, Marina xx, Seda xxx, Duygu x (Karotenko xxx, Ergül x, Necla x)

Nilüfer Belediyesi: Zülfiye xx, Aslı xxx, Gamze xx, Inna xx, Merve xx, Müge x (Mediha xx, Birgül x, Elif x, Berna x)

Setler: 25-22, 25-22, 25-22

Süre: 76 dakika (24, 27, 25)

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