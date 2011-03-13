-BAYANLAR DÜNYA KILIÇ KUPASI SONA ERDİ İSTANBUL (A.A) - 13.03.2011 - Türkiye Eskrim Federasyonu'nun (TEF), Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ile ortaklaşa düzenlediği Bayanlar Dünya Kılıç Kupası sona ererken, Rusya birinci oldu. Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde takım müsabakaları yapıldı. Finalde Çin'i 45-36 yenen Rusya altın madalya kazanırken, 3.'lük maçında Ukrayna'yı 45-29 mağlup eden ABD 3. sırayı elde etti. Türkiye takım müsabakalarında ilk eleme turunda Ukrayna'ya yenilerek elendi ve zirve yarışını sürdüremedi. Takım müsabakalarında 16 ülkenin yarıştığı kupada genel sıralama, ''Rusya 1., Çin 2., ABD 3., Ukrayna 4., Fransa 5., Macaristan 6., Almanya 7., İtalya 8., İngiltere 9., Polonya 10., Kazakistan 11., Japonya 12., Azerbaycan 13., Belarus 14., Meksika 15. ve Türkiye 16.'' şeklinde oluştu. Dereceye giren sporculara madalyalarını Eskrim Federasyonu Başkanı Müminhan Bilgin verdi.