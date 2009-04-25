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Spor

Bayanlar Basketbol'da Samsun avantaj yakaladı

25 Nisan 2009 00:01

Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi play-off yarı final 2. maçında Samsun Basketbol Kulübü, normal süresi 64-64 biten mücadelede, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni deplasmanda 78-70 yendi.

Samsun Basketbol Kulübü, bu sonuçla seride 2-1 öne geçti.

İki takım, play-off mücadelesinin 3. maçında 26 Nisan Pazar günü Mersin Edip Buran Spor Salonu'nda karşılaşacak.


Salon: Edip Buran

Hakemler: Ahmet Ersan Ergüler xx, Uğur Özen xx

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Williams xxx 8, Sariye xx 4, Aylin xxx 10, Harding xxx 20, Scott xxx 12, Tuğba x, Makbule Amachree xxx 11, Quikley xx, Aynur xx 5

Samsun Basketbol Kulübü: Nihan xxx 9, İlkay xxx 14, Bride xxx 22, Olanrew xxx 10, Larkins xxx 15, Özlem xx, Nesibe xx, Bales xxx 8

1. Periyot: 19-18

Devre: 39-29 (Samsun Basketbol Kulübü lehine)

3. Periyot: 43-49

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