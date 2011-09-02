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Spor

Bayanlar 4x400 metre bayrak yarışı seçmelerinde Milli Takım elendi DAEGU (A.A)

02 Eylül 2011 12:18

-Bayanlar 4x400 metre bayrak yarışı seçmelerinde Milli Takım elendi DAEGU (A.A) - 02.09.2011 - 13. Dünya Atletizm Şampiyonasında, bayanlar 4x400 metre bayrak yarışı seçmelerinde Türk Milli Takımı elendi. Daegu Stadı'daki seçmelerde 3. seride piste çıkan Nagihan Karadere, Birsen Engin, Meliz Redif ve Pınar Saka'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, 3:32.15 ile 5. sırada yer aldı. Milli takım, genel sıralamada ise 15. oldu ve şampiyona dışında kaldı. Bayanlar 4x400 metre bayrak yarışının finali yarın TSİ 14.40'da koşulacak.

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