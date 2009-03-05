Bayan Obama aşevinde!

Beyaz Saray'ın birkaç blok ötesindeki aşevinde çorba dağıtan gizemli kişiyi tanıyanlar, küçük de olsa bir şaşkınlık yaşadı.



Tezgahın başında yoksulların kaplarına mantar çorbası koyan kişi, Beyaz Saray'ın hanımı Michelle Obama'dan başkası değildi. Öğle yemeği zamanının bir kısmını aşevinde yoksullara çorba dağıtarak geçiren Michelle Obama, zor zamanlarda yaşandığını ve çok sayıda insanın kendilerine uzatılacak yardım eline ihtiyacı olduğunu söyledi.



Bayan Obama, para ya da gıda yardımında bulunamayanların da, zamanlarını harcayarak yoksullara yardımda bulunabileceklerini kaydetti. Öğle yemeğinde aşevinde çorbayla birlikte verilen meyve salatasının da, Beyaz Saray çalışanlarının katkılarıyla hazırlandığı bildirildi.