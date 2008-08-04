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Spor

Bayan Milliler İsrail'e gitti

A Milli Bayan Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. turunda oynayacağı maçlar için İsrail'e gitti.

04 Ağustos 2008 03:00

Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası elemeleri 2. tur karşılaşmalarında mücadele edecek A Milli Takım, İsrail'e gitti.

İkinci tur karşılaşmalarında ilk turnuva İsrail'in Netaniya şehrinde başlayıp 8 Haziran'da sona erecek, ikinci turnuva ise 13-15 Haziran'da Yunanistan'da düzenlenecek ve F Grubu'nda yer alan A Milli Takım, ev sahibi İsrail, Yunanistan ve Karadağ ile karşılaşacak.

İki turnuva sonunda grupta birinci olan takım Avrupa Şampiyonası Finali'ne katılmaya hak kazanırken, ikinciler ise 3. turda finallere katılma vizesi arayacak.

Antrenör Alessandro Chiappini yönetimindeki Bayan Milli Voleybol Takımı kadrosu şöyle: Esra Gümüş, Gülden Kayalar, Neriman Özsoy, Naz Aydemir (Eczacıbaşı Zentiva), Seda Tokatlıoğlu, Pelin Çelik (Fenerbahçe Acıbadem), Gözde Kırdar, Duygu Bal, Bahar Toksoy, Deniz Hakyemez (Vakıfbank Güneş Sigorta), Ergül Avcı, Seray Altay (Yeşilyurt)

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