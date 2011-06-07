-BAYAN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI'NA RUS TRANSFER ANKARA (A.A) - 07.06.2011 - İsveç'te yaşayan ve 2009 yılında 59 kiloda Avrupa üçüncüsü olan 23 yaşındaki Rus bayan güreşçi Yulia Rekvava, Türk vatandaşlığına geçiyor. İstanbul'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'na 3 ay kalırken Türkiye, bayanlarda da madalya ve olimpiyat kotası alabilmek için kadrosuna yabancı sporcu katıyor. Güreş Federasyonu Başkanı Bekir Çeker, Türkiye'de 15 yıldır bayan güreşinin yapılmasına karşın, istenilen zirveye ulaşılamadığını belirterek, ''Yabancı transferine karşıyım, ama öncülük yapacak sporculara da ihtiyacımız var'' dedi. Çeker, zor durumda kalındığında veya ihtiyaç duyulduğunda yabancı transferinin yapılabileceğini kaydederek, şöyle konuştu: ''Bizim, genç sporcularımızı motive etme açısından, büyükleri örnek alma ve antrenörlük açısından bu transfer önemli. Bu kızımız büyüklerde Avrupa üçüncüsü. Daha önce Rusya adına yarıştı. Şu an İsveç'te yaşıyor ve aynı zamanda İsveç vatandaşı. Türkiye adına güreşmek istediğine yönelik iki yıl önce ilk çalışması yapılmış. Vatandaşlık hakkını elde ettiğinde Türk Milli Takımı adına güreştirmeyi düşünüyoruz.'' Türk vatandaşlığına geçirilmesi yönünde çalışmaları yürütülen Yulia Rekvava da ''Türkiye adına güreşmek istiyorum. Çünkü, Rusya adına güreşirsem, olimpiyatlara katılabilme şansım çok zor'' dedi. Türk Milli Takımı ile olimpiyatlara katılarak Türkiye'yi temsil etmek istediğini belirten Rekvava, ''Türk güreşçileri tanıyorum. Türkiye'de güreş çok popüler ve insanları da güreşi seviyor. Ben de Türk güreşine katkı sağlayacağıma inanıyorum. Daha önce İstanbul'da Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'na katıldım'' diye konuştu. Rus güreşçinin Yaşar Doğu Güreş İhtisas Kulübü'ne transfer olacağı öğrenildi.