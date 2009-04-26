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'Bayan Bacak'ın 'En Güzel' mücadelesi

Best Model of Turkey yarışmasında kraliçe seçilen Senem Kuyucuoğlu, bu kez Türkiye'nin en güzel kızı olmak için şansını deniyor.

26 Nisan 2009 03:00

Geçen yıl Best Model of Turkey yarışmasında kraliçe seçilen Senem Kuyucuoğlu, bu kez Türkiye'nin en güzel kızı olmak için şansını deniyor.

29 Nisan akşamı Türkiye'nin en güzel kızı seçilmek için yarışacak olan 20 güzel için geri sayım başladı. 13 Nisan'dan beri Şile'de kampta olan güzeller Uğurkan Erez tarafından yarışmaya hazırlanıyor. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri de Senem Kuyucuoğlu...

18 yaşındaki İzmirli güzel manken, geçtiğimiz yıl 2008 Best Model of Turkey seçilmişti.
1.86 boyu, 1.25 bacak boyuyla dikkat çeken Kuyucuoğlu, Best Model yarışmasına katılmadan önce İzmir'de yöresel bir yarışmaya katılmış ancak, yine Uğurkan Erez tarafından o dönem küçük bir erkek çocuğuna benzediği için yarışmadan elenmişti. Yıllar içinde fiziğinin değiştiğini ve kendine güveninin geldiğini söyleyen Kuyucuoğlu, bu yıl Türkiye'nin en güzel kızları arasına gireceğine inandığını ifade etti.

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