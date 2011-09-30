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Yaşam

'Bay Penguen' aramızda!

Belçikalı 79 yaşındaki 'Bay Penguen' lakaplı Alfred David, sokaklarda penguen kostümüyle dolaşıyor. Hatta penguenleri o kadar seviyor ki ölünce Antartika'ya gömülmek istiyor.

30 Eylül 2011 03:00

T24 - Belçikalı 79 yaşındaki 'Bay Penguen' lakaplı Alfred David, sokaklarda penguen kostümüyle dolaşıyor. Hatta penguenleri o kadar seviyor ki ölünce Antartika'ya gömülmek istiyor.

'Bay Penguen' aramızda!

Ntvmsnbc'nin haberine göre, Belçikalı Alfred David için penguenler bir saplantı halini almış. Kostümlü bir partiden çıkıp da yolunu kaybetmiş gibi gözüken bu yaşlı adam son 40 yılını penguenlere harcamış.


David 43 yıldır bir penguen gibi yaşıyor

David'in 'penguen'li hayatı 1968'de geçirdiği kazayla başlamış. Kazanın ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle yürüyüşü penguene benzetilince bu benzetmeden hiç kaçınmamış ve bu uçamayan deniz kuşlarıyla ilgili ne varsa toplamaya başlamış.

Evini bir penguen müzesine çeviren Bay Penguen'in evinde yaklaşık 3500 parça penguen figürü toplamış ancak eşi bu duruma isyan ederek kendisine koleksiyona kapıyı gösterince penguenleri bir hayır işi için bağışlamak zorunda kalmış. 



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