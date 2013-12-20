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Dünya

'Bay Başkan merhaba, ben Castro'

Nelson Mandela'nın töreninde karşılaşan ve Küba Devrimi'nden sonra temas kuran ilk Küba ve ABD başkanları olan Raul Castro ile Barack Obama'nın ne konuştukları ortaya çıktı

20 Aralık 2013 16:50

Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'nın anma töreninde ilk kez el sıkışan ABD Başkanı Barack Obama ile Küba Devlet Başkanı Raul Castro arasında merak edilen konuşmanın içeriği açıklandı. Castro'nun, Obama'ya "Bay Başkan merhaba, ben Castro" dediği öğrenildi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun ağabeyi ve Küba Devrimi lideri Fidel Castro, uzun süredir merak edilen konuşmaya dair açıklama yaptı. 87 yaşındaki fidel Castro, Küba Komünist Parti gazetesi Granma'ya, Raul Castro'nun Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen anma töreninde ABD Başkanı Obama ile el sıkışırken kendisini son derece resmi şekilde tanıttığını ifade etti. Fidel Castro, Raul Castro'nun Obama ile selamlaşırken, soyadını kullanarak, "Bay Başkan merhaba, ben Castro" dediğini belirtti.

Obama ile Castro'nun el sıkışması, Johannesburg'daki anma töreninin en önemli olaylarından biri olarak yorumlanmıştı. İkilinin anma töreninde el sıkışması, ABD ile Küba arasında, devlet başkanları düzeyinde ilk temas olmuştu.

Obama ve Castro'nun teması, merak uyandırmış ve diplomatik ilişkilerini sonlandırmış iki ülkenin yakınlaşma ihtimaline dair spekülasyonlara yol açmıştı. İki ülke elli yıldan uzun bir süredir diplomatik ilişki kurmuyor. Küba, ABD'nin kendisine yönelik on yıllardır sürdürdüğü ticaret ambargosunu düşmanca bir tavır olarak değerlendiriyor.

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