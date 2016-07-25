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Dünya
Deutsche Welle

Bavyera Eyaleti'nde bombalı saldırı

Almanya'nın Ansbach kentinde bir saldırganın üzerindeki bombayı patlaması sonucu 12 kişi yaralandı. Suriyeli mülteci olduğu belirtilen saldırgan ise öldü.

25 Temmuz 2016 12:10


Olay, Almanya'nın Bavyera Eyaleti'ndeki Ansbach kentinde dün gece meydana geldi. Sırt çantasındaki bombayı patlatan 27 yaşındaki Suriyeli ölürken, patlayan bomba 12 kişinin de yaralanmasına yol açtı. Bombanın bir müzik festivalinin girişinde patladığına dikkat çeken Nürnberg Emniyet Müdür Yardımcısı Roman Fertinger, "Eğer sırt çantasını etkinliğin olduğu alanda patlatsaydı, çok daha fazla kişi hayatını kaybedebilirdi" diye konuştu.

Düzenlenen basın toplantısında olayın ayrıntıları ile ilgili bilgi veren Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Hermann da failin 2 binden fazla kişinin bulunduğu festival alanına girmeye çalıştığını, ancak bunu başaramadığını ifade etti. Yetkililer, failin bileti olmadığı için festival alanına giremediğini ve bu nedenle bombayı alanın girişinde patlattığını belirtti.

Polis, saldırganın kullandığı bombanın çok sayıda can kaybına yol açabilecek türden olduğu bilgisini de verdi. Bombanın parçalarının geniş bir alana yayıldığını kaydeden polis, olay yerindeki incelemenin birkaç gün sürebileceğini söyledi. Yetkililer ayrıca failin cep telefonunu bulduklarını ve uzmanların incelediğini belirtti.

Saldırının amacı bilinmiyor

Saldırının ne amaçla düzenlendiği kesin olarak bilinmiyor. Saldırganın psikiyatri kliniğinde tedavi gördüğünü ve daha önce intihara kalkıştığını dile getiren Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Hermann, ancak bu olayda intihar amacıyla hareket edip etmediğinin henüz açıklığa kavuşmadığını vurguladı. Emniyet Müdürü Fertinger de saldırganın uyuşturucu ve hafif suçlardan sabıkası olduğunu söyledi.

Hermann, saldırganın çok sayıda kişiyi öldürmeyi amaçladığının açık olduğuna işaret ederek radikal İslamcı bir saldırı olabileceği üzerinde durduklarını dile getirdi. Hermann, "Benim kişisel tahminim, maalesef gerçek İslamcı bir intihar saldırısının meydana geldiği yönünde" diye konuştu.

Failin iki yıl önce Almanya'ya geldiğini ve iltica başvurusunda bulunduğunu kaydeden Hermann, başvurusunun bir yıl önce reddedildiğini ve o zamandan beri mülteci olarak Almanya'da kalmasına göz yumulduğunu belirtti.

© Deutssche Welle Türkçe

dpa/Reuters/HS/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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