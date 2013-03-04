Bavulundan 100 bin kurutulmuş tırtıl çıktı

Londra Gatwick Havalimanı'nda Burkina Fasolu bir yolcunun bavullarında 100 bin kurutulmuş tırtıl bulundu.

22 yaşındaki yolcu şeffaf folyoya sarılı kurutulmuş tırtılları yemek için yanında bulundurduğunu savunurken, yetkililer, yaklaşık 94 kilo ağırlığındaki kurutulmuş tırtılların, bugüne kadar el konan en büyük miktar olduğunu belirtti.

Deutsche Welle Türkçe'nin İngiliz Daily Telegraph gazetesine dayandırdığı haberine göre, Afrika'nın bazı bölgelerinde, kurutulmuş tırtıl sevilerek yenen yiyecekler arasında bulunuyor.

Burkina Faso'dan hareket eden ve İstanbul üzerinden Londra'ya uçan yolcunun bavullarında bulunan kurutulmuş tırtıllar, İngiliz gıda maddeleri yönetmeliğine aykırı olduğu gerekçesi ile imha edildi. İngiltere'de hastalıkların yayılmasını engellemek için piyasaya sürülen gıda maddeleri sıkı bir şekilde denetleniyor.