T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bavulundan 100 bin kurutulmuş tırtıl çıktı

Burkina Faso'dan hareket eden ve İstanbul üzerinden Londra'ya uçan bir yolcunun bavullarında 100 bin tırtıl bulundu

04 Mart 2013 09:53

Londra Gatwick Havalimanı'nda Burkina Fasolu bir yolcunun bavullarında 100 bin kurutulmuş tırtıl bulundu.

22 yaşındaki yolcu şeffaf folyoya sarılı kurutulmuş tırtılları yemek için yanında bulundurduğunu savunurken, yetkililer, yaklaşık 94 kilo ağırlığındaki kurutulmuş tırtılların, bugüne kadar el konan en büyük miktar olduğunu belirtti.

Deutsche Welle Türkçe'nin İngiliz Daily Telegraph gazetesine dayandırdığı haberine göre,  Afrika'nın bazı bölgelerinde, kurutulmuş tırtıl sevilerek yenen yiyecekler arasında bulunuyor.

Burkina Faso'dan hareket eden ve İstanbul üzerinden Londra'ya uçan yolcunun bavullarında bulunan kurutulmuş tırtıllar, İngiliz gıda maddeleri yönetmeliğine aykırı olduğu gerekçesi ile imha edildi. İngiltere'de hastalıkların yayılmasını engellemek için piyasaya sürülen gıda maddeleri sıkı bir şekilde denetleniyor.

ETİKETLER

tırtıllondraburkina fasohavalimanı100 binyemekingiltereyolcu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24