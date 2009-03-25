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Kültür-Sanat

Bauer, dünyayı bir kez daha kurtaracak

24 dizisinde Jack Bauer’u canlandıran Kiefer Sutherland, dizinin sekizinci sezonunun da çekileceğini açıkladı.

25 Mart 2009 02:00

24 dizisinde Jack Bauer’u canlandıran Kiefer Sutherland, dizinin sekizinci sezonunun da çekileceğini açıkladı. 

Kiefer Sutherland, ‘Canavarlar Yaratıklara Karşı’ adlı üç boyutlu animasyonun Hong Kong prömiyerine katıldı. Animasyonda General W.R. Monger karakterini canlandıran aktör, prömiyerde yaptığı açıklamda 24’ün yedinci sezonundan sonra bir bölüm daha yayınlanacağını söyledi.

Sekizinci bölümden sonrası için devam kararının senaristlere bağlı olduğunu belirten Kiefer Sutherland, “Asıl yük, yazarların üzerinde bulunuyor. Burada sorulması gerken soru yazarlar daha ne kadar kendilerini verebilirler ve daha ne kadar bu işi yapabilirler.” dedi. 

Dizinin devamı yazarlara bağlı olsa da Sutherland, dünyayı tekrar tekrar kurtarmaya hazır görünüyor. Anti terör ajanı rolüyle özdeşen aktör gelecek planları için şunları söyledi: “Oynamak istediğim roller ve yapmak istediğim pek çok farklı şey var. Ama 24’ün bir parçası olduğum için çok şanslıyım ve şu an buna odaklanmış durumdayım."

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