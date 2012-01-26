-Batum'daki Aziziye Camii yeniden inşa edilecek ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Batum'daki yıkılan Aziziye Camii'nin yeniden yapılacağını belirterek, ''Aziziye Camii için Gürcistan bize bir yer tahsisi yapacak ve orada bir cami yapacağız'' dedi. Günay, Gürcistan Kültür Bakanı Nikoloz Rurua ile görüştü. Rurua'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ertuğrul Günay, Gürcistan ile siyaset, ekonomi, ticaret ve turizm alanlarında yoğun ilişkilerin bulunduğunu, kültür alanında da ilişkileri derinleştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Her iki ülkede birbirine ait tarihi eserlerin olduğunu, bir süredir bunların restorasyonu üzerinde çalıştıklarını dile getiren Günay, ''Bugün oldukça somut bir noktaya geldik. Batum'daki Aziziye Camii için Gürcistan bize bir yer tahsisi yapacak ve orada bir cami yapacağız. Sayın Bakan ile bugün verdiğimiz karara göre, Ahıska'daki Ahmediye Camii ve külliyesini de Türkiye'nin uzmanlarının mutabakatı çerçevesinde Gürcistan restore edecek'' dedi. Günay, Türkiye'de bulunan iki kilisenin de Gürcistan'daki uzmanların denetimi, gözetimi ve mutabakatı çerçevesinde restore edileceğini ifade etti. Türkiye ile Gürcistan'ın diplomatik ilişkilerinin 20. yıl dönümü olduğunu, bu çerçevede mayıs ayında Gürcistan'dan bazı sanat topluluklarının getirileceğini belirten Günay, karşılıklı kültürel ilişkilerin eylül ve ekim aylarında daha da yoğunlaşacağını söyledi. Ankara'daki Tiflis Caddesi'nin yeni mekanların geliştiği güzel bir cadde olduğunu dile getiren Günay, ''Bu cadde üzerinde bir yeşil alan var. Burada Gürcistan ve Türkiye dostluğunu simgeleyen bir anıt yapılması konusunda da bir fikir geliştirildi. Bu konuyu da ilgili belediyeler çerçevesinde yakında takip etmek konusunda arkadaşlarıma söz verdim'' diye konuştu. Gürcistan Kültür bakanı Nikoloz Rurua da Türkiye ile dostluğa büyük önem verdiklerini belirterek, iki ülkenin tarihi eserlerinin restorasyonu konusunda Günay ile mutabakata vardıklarını söyledi.