-BATUM: TASVİYE DÜŞÜNCESİ YOK ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) Genel Sekreter ve Parti Sözcüsü olarak yer alan Süheyl Batum, ''Hiçbirimizin kafasında partiye bu kadar hizmet etmiş insanları tasfiye etmek gibi bir düşünce yok'' dedi. Batum yeni MYK'nın bugün gerçekleştirilen toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. MYK'nın bugün ikinci toplantısını yaptığını ve yurtdışında bulunan 2 üye dışında tüm üyelerin toplantıya katıldığını belirten Batum, MYK'da hukuksal ve siyasal süreci tartıştıklarını aktardı. Batum, MYK üyelerinin sorumlu olacakları illeri ve yarın genel merkezde yapılacak eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'i anma toplantısını da görüştüklerini, ayrıca 14 Kasımda Paris'de gerçekleştirilecek Sosyalist Enternasyonal Toplantısı'na katılacak heyetinde toplantıda gündeme geldiğini söyledi. Batum, bir gazetecinin Önder Sav'ın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruya ilişkin bir soru üzerine de ''Hukuken tüzüğümüz açık olduğu için bizim bu konuda en ufak bir tereddütümüz yok'' dedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vereceği kararın hep birlikte görüleceğini, yaşanan tartışmaların en kısa sürede aşılacağına inandığını belirten Batum, ''Hiçbirimizin kafasında partiye bu kadar hizmet etmiş insanları tasfiye etmek gibi bir düşünce yok'' dedi. Batum, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi üyeleriyle gruplar halinde görüşeceğini de söyledi.