'Parti kapatma'da beni en çok şaşırtan AKP değil BDP'

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi, CHP Eskişehir Milletvekili Prof. Süheyl Batum, parti kapatmalarla ilgili maddede BDP’nin kendisini çok şaşırttığını söyledi. Batum, “BDP, partilere müeyyide uygulanmasında hatta bir partinin geçici olarak faaliyetten men edilmesinde Meclis çoğunluğunun iznini öneriyor. Çok şaşırtıcı” dedi.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun, mutabakat sağlayamadığı için daha sonra yeniden ele alacağı parti kapatmalarını da düzenleyen “Siyasi Parti Kurma ve Siyasi Faaliyet Hürriyeti” başlıklı maddesinde tartışma dinmedi.

CHP, kapatma davası açılıp açılmamasını Meclis iznine bağlayan önerilerekarşı çıkıyor. CHP’ye göre, iktidar çoğunluğunu elinde bulunduran bir parti ya da iki parti anlaşarak bir partinin kapatılmasına zemin oluşturabilir.

Batum: Meclis’teki aklamaları unutmadık

Uzlaşma komisyonunun CHP’li üyesi Anayasa Profesörü Süheyl Batum, AKP ve BDP’nin uzlaştığı noktayı ‘çılgınca bir yöntem’ diye nitelendiriyor. “Bugün bana, yarın sana’ sözünü hatırlatan Batum, DYP ve ANAP’lı dönemde kurulan Meclis Soruşturma Komisyonlarına dikkat çekiyor ve “Soruşturma komisyonlarında birbirlerini nasıl akladıklarını görmedik mi?” diyor.

'Kapatma olsun mu olmasın mı tartışılmıyor?'

Batum, “Kapatma olsun mu; olmasın mı? Olursa ölçütler ne olsun? Bunları tartışabiliriz . Ama bunları tartışmıyoruz” diyen Batum, “Parti kapatma meselesi, Meclis çoğunluğunun iznine bağlı olsun diyorlar. Hadi bunu AKP yaptı diyelim. Beni esas şaşırtan, BDP’nin, partilere müeyyide, yaptırım uygulamasında, hatta partinin geçici olarak faaliyetten men edilmesinde Meclis çoğunluğunun iznini görüyor olması”.

'Hukuku siyasetin emrine sokuyorlar'

“Biz hukuku siyasallaştırmaktan çıkaralım derken, bunlar hukuku tamamen siyasetin emrine sokuyor” diyen Batum, Meclis çoğunluğu önerisinin kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olduğunu hatırlattı.