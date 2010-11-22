-BATUM: OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI YOK ANKARA (A.A) - 22.11.2010 - CHP Parti Sözcüsü ve Genel Sekreter Süheyl Batum, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında olağanüstü kurultaya ilişkin bir karar alınmadığını söyledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Batum, gündemdeki konuların ele alındığı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunarak, soruları yanıtladı. NATO devlet ve hükümet başkanlarının Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirdiği zirvede füze kalkanı konusunda alınan kararın MYK toplantısında değerlendirildiğini ifade eden Batum, füze kalkanı konusunda Türk kamuoyunun yeterince bilgilendirilmediğini savundu. Batum, ''Burada bir yanıltma, kamuoyunu yanlış bilgilendirme yerine iktidarın yapması gereken bilgi sahibi olmadığımız konuların derhal aydınlığa kavuşturulmasıdır. Hangi NATO ülkelerini kapsayacak? Türkiye'nin buna maddi katkısı ne olacak? Bu konuların mutlaka biran önce aydınlığa kavuşturulması lazım'' dedi. İktidarın dış politika konularında Türk kamuoyunu yeterince bilgilendirmediğini ileri süren Batum, ''Ege'de 12 mil sorunu, limanların Kıbrıs Rum kesimi bandıralı gemilere açılması'' gibi ciddi ulusal konularda da bilgi verilmediğini iddia etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''ulusal konularda işbirliği'' yapıldığını söylediğini ifade eden Batum, ancak bu konuların hiçbirinde ana muhalefet partisi genel başkanının görüşlerine başvurulmadığını kaydetti. Batum, CHP Grup Başkanvekili'nin 24 Kasım Öğretmenler Günün'de kendilerine mesaj gönderilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'dan Türkiye genelinde görev yapan öğretmenlerin listesini istediğini, ancak bu listenin kendisine verilmediğini ileri sürdü. Bu yaklaşıma tepki gösteren Batum, partisinin 81 il başkanının 24 Kasım günü aynı saatte basın toplantısı düzenleyerek Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlere yönelik mesajını aktaracaklarını bildirdi. Son günlerde iktidarı protesto etmek isteyenlerin cezalandırılmasına yönelik bir geleneğin Türkiye'de yerleştirilmeye çalışıldığını da savunan Batum, bunun Türk demokrasisi açısından utanç verici olduğunu söyledi. Batum, CHP iktidarında hiç kimsenin eleştiride bulunduğu için cezalandırılmasının söz konusu olmayacağını kaydetti. -VERGİ AFFI- Batum, MYK toplantısında vergi affının da gündeme geldiğini belirterek, bunun geç kalınmış bir düzenleme olduğunu söyledi. Düzenlemede vergi adaleti açısından vergilerini ödemiş mükelleflerin de dikkate alınması gerektiğini ifade eden Batum, naylon fatura düzenleyenlerle, kullananların ayrı değerlendirilmemesi gerektiğini, naylon faturanın af kapsamına girmemesi gerektiğini kaydetti. Batum, ayrıca küçük ve orta ölçekli esnaf için sicil affının dikkate alınmasının da önemli olduğunu bildirdi. -SORULAR- MYK toplantısında olağanüstü kurultayın gündeme gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine Batum, ''Kurultay konusu gündeme gelmedi. Yarın partimizin grup toplantısı var, orada da milletvekillerimizin görüşlerini dinleyeceğiz. Şu anda olağanüstü kurultay gündeme gelmedi, buna ilişkin bir karar almadık'' dedi. BDP ile ittifak konusundaki soruyu da yanıtlayan Batum, bazı medya kuruluşlarının bu konudaki haberlerini eleştirdi. ''İttifak konusu diye bir konu hiçbirimizin ağzından çıkmadı'' diyen Batum, ittifakın hukuksal bir konu olduğunu ve ne şekilde yapılabileceğinin siyasi partiler kanununda açıkça belirtildiğini söyledi. Batum, şunları kaydetti: ''Bizim gibi yüzde 40'ları, 50'leri hedefleyen, tek başına iktidarı hedefleyen bir partinin 'ben ittifak istiyorum' demesi söz konusu bile değildir. İttifaktan falan hiçbirimiz bahsetmedik, dedik ki, Türkiye'de demokrasinin hukukun üstünlüğünü, çağdaşlığı, laik istemi, kadın erkek eşitliğini savunan meşru bütün partilerle sorunun çözümü yönünde işbirliği yaparız, görüşürüz dedik. Hala bunu söylüyoruz. Fakat bir anda 'ittifak yapıyorlar, geldiler ittifakta anlaştılar' denildi. İttifak yoktur, bütün partilerle bütün sorunların çözümünde işbirliği olacaktır.'' Bu arada, MYK toplantısında Kadın Kolları Başkanı Asuman Çakmakçı'ının görevden alındığı, yerine Zuhal Samlı'nın atandığı öğrenildi.