Batum: ODTÜ'de PKK adına kimlik kontrolü yapılıyor

ODTÜ’de önceki akşam yaşanan olaylar Meclis önünde protesto edildi. Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerinin protesto eylemine CHP milletvekilleri Süheyl Batum, Şevki Kulkuloğlu ve Dilek Akagün Yılmaz da destek verdi.

Meclis önünde sloganlar atıp “Özgür bilim, kahrolsun faşizm” pankartı açan grup adına konuşan TGB Genel Başkan Yardımcısı Aykut Diş, ODTÜ’deki olayların sadece iki karşıt görüşlü öğrenci grubunun çatışması olayı olmadığını belirterek, “Emperyalizm ve istihbarat örgütlerinin kontrolündeki PKK ve kuyruğundaki bir grup sol maskeli çetenin bilime, üniversiteye, akademisyenlere ve üniversite öğrencilerine saldırmasıdır” dedi.

Süheyl Batum: PKK, ODTÜ'de kimlik kontrolü yapıyor

CHP milletvekili Süheyl Batum ise önceki gün eşkıyanın sokağa indiğini belirterek, “Atatürkçü, Türkiye Cumhuriyeti’ni seven gençlere saldırmakla kalmadılar. PKK adına kimlik kontrolü yapılıyor” iddiasında bulundu.

ODTÜ’de önceki akşam 13 öğrencinin yaralandığı olaylara polis müdahale etmişti. Polis, biber gazı ve tazyikli su kullanarak bastırdığı olaylardan sonra gece boyunca ODTÜ yerleşkesinde güvenlik önlemlerini sürdürmüştü.