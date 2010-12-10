Batum: Bana yumurta atsalardı hatamı düşünürdüm

T24- Öğrencilerin protesto ettiği CHP Genel Sekreteri Batum, "Bana yumurta atsalardı insan olarak üzülürdüm ama yaptığımı düşünürdüm" dedi. Batum, toplantıdan önce Burhan Kuzu için hazırlık yapıldığının söylendiğini kaydetti.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrencilerin protestolarıyla karşılaşan CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum yaşananları NTV'ye anlattı.

Batum'un açıklamalarından satır başları şöyle: "Türkiye'de, demokratik hiçbir ülkede olmayacak olaylar oluyor. Sözü çıkabilen tek kesim kalmıştı: öğrenciler. Öğrencilerin de başına gelenleri bir süredir izliyoruz. Boğaziçi'nde yapılanların büyük çoğunluğunu medyada izleyemedik. Dolmabahçe toplantısını protesto etmek isteyenler yolda çevrilip dövülünce bir şey ortaya çıktı. Tepkilerin olabileceğini bekliyordum. İktidarda ve dün bir kesim haber ajanslarından gelen bildiride şunları duydum. CHP'liyi de kovdular, Kuzu'yu da kovdular. Her kesim ürkütülmüştü. Hükümet öğrencilere karşı sindirme hareketini başlatacak. Zorbalık hareketini meşrulaştırmak için bakın herkese yapıyorlar diyecek. İki hareketin birbirinden farklı olduğunu, yumurta attı diyen gençlere yeter artık denilmemeli.

Benim kızgınlığım şunaydı. Ben orada 600 kişilik salonda 7 ya da 8 kişilik bir grup, biz CHP'yi de istemiyoruz dedi. CHP'yi de düzenin partisi olarak görüyoruz dedi. İstediğiniz kadar konuşun ama ben de konuşayım dedim. O zaman burada oylayalım. 100 tanesi dinlemek istemiyoruz derlerse söz veriyorum çıkacağım dedim. Hayır dediler. Nasıl bir başbakanın 70 milyona kendi rejimini dayatma yetkisi yoksa. Burada da 600 kişinin kendi görüşünü dayatmasını faşizan yöntem bulurum, kabul etmiyorum dedim.

Bana yumurta atsalardı insan olarak üzülürdüm ama yaptığımı düşünürdüm. Bir eksiklik var ki 200 kişi yumurta atıyor derdim. AK Parti'nin yapması gereken de bu. Neden çocuklar dayak yedi? Bunu sakın ola onlara da yapıldı diyerek yıldırma, sindirme, dövme planlarının meşrulaştırma aracı olarak kullanmasınlar. 600 kişinin 590 kişisine de, hatta o 10 öğrenciye de kızgınlığım yok. Bana polis ister misiniz dediler. Polisle mi gireceğim dedim. Kızgınlığım 'neden beni protesto ettiniz' değil. 7-8 kişi 600 kişiye benim dediğim olacak dememeli.



' Başbakan'a atsalardı olacakları düşünemiyorum'



Burhan Kuzu'ya bir nedenle teşekkür ediyorum dedim. Orada yumurta atan, pankartları açanlar bunu Başbakan'a ya da bakanlardan birine yapmak isteselerdi, 5 dakika sonunda olacakları düşünmek istemiyorum. Polisleri çağırmadığı için teşekkür ettim. Ama sonra biber gazıyla çocukları kovulamışlar.

Arkalarında biri var, yönetim istifa etsin, yeselerdi akıllanırdı. Bunları kabul etmiyorum. Toplantıyı düzenleyenler söylediler, sizi küçük bir grup 7-8 kişi protesto edecekler. Ama Burhan Hoca için 200 kişi bir şey hazırlıyorlar. Tepkileri var, isterseniz iptal edelim dediler. Burhan geleceğim dedi.

Başbakan'ın bunu gençlere karşı girişecekleri korkunç hareketlerin sağlaması olarak görmemesi lazım. Başbakan eğer gerçekten bu planladığını ve dünden itibaren açık açık ortaya koyduğu hareketleri daha da artırmayı düşünürse bütün baro başkanlarıyla beraber gençlerin yanında olacağız. Başbakan dün Batum bir zat diyor ona da yumurta attılar diyor bakın herkese yapıyorlar diyor. Bu masum hareket değildir diyor. Başbakan'ın bilmemesi mümkün değil. Demek ki başka bir şeyin peşinde. Ben oradaki 6-7 kişilik gruba faşist dedim. Buna onlara karşı girişilecek zorbaca hareketi meşrulaştıracak hareket olarak görüyor. Bunun arkasından bir senaryo geliyor."