'Batuhan'a Avrupa'dan teklif var'



Eskişehirspor'un golcüsü Batuhan Karadeniz'in menajeri Ahmet Bulut, Avrupa'da birkaç kulübün gen yıldızla ilgilendiğini söyledi. Buluti son kararın ise Beşiktaş'ta olduğunu belirtti.



Beşiktaş'ın devre arasında Eskişehirspor'a kiralık olarak verdiği Batuhan Karadeniz'in, Avrupa kulüplerinin takibinde olduğu bildirildi.



Futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, Batuhan'a Avrupa'dan teklifler bulunduğunu açıklayarak, ''Bu kulüplerle temastayım. Eskişehirspor'un Antalyaspor ile oynadığı ve Batuhan'ın 2 gol attığı maçta tribündeydiler. Yakın bir zamanda bu kulüplerle görüşeceğim'' dedi.



Batuhan'ın Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşmesi olduğunu dile getiren menajer Bulut, öncelikle kulübünün bu konuda izin vermesi gerektiğini söyledi.



Ahmet Bulut, Batuhan'ın Beşiktaş'ın oyuncusu olduğunu kaydederek, ''Batuhan, (Benim kulübüm Beşiktaş'tır. Benim hedeflerim arasında Avrupa var. Ancak ilk önce kulübüm gelir ve verecekleri karara saygılıyım) diyor. Avrupa'dan kulüpler talip oldu, kararı ise Beşiktaş verecek'' diye konuştu.



Batuhan'ın henüz iki hafta önce 18 yaşına girdiğini hatırlatan Bulut, ''Böyle bir değere sahip çıkmamız lazım. Sonuçta Batuhan daha iki hafta önce 18 yaşına girdi. Bunu unutmamak gerekiyor. 16-17 yaşında kim Batuhan gibiydi? Bir tek Emre Belözoğlu vardı'' diyerek sözlerini tamamladı.



