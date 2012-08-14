Batuhan tekrar Beşiktaş'ta

Genç golcü Batuhan Karadeniz, altyapısından yetiştiği Beşiktaş'a geri döndü. Siyah-beyazlılar eski futbolcusu Batuhan Karadeniz'i Eskişehirspor'dan 1 yıllığına kiraladı.

KAP'a yapılan açıklamada, ''Eskişehirspor Kulubü futbolcusu Batuhan Karadenizli'yi 2012-2013 sezonu için kiralanması konusunda oyuncu ve kulubü ile anlaşma sağlanmış olup; anlaşmaya karşılığında Eskişehirspor Kulubüne 250.000 Euro kiralama bedeli ödenecektir. Sezon bitiminde Şirketimiz Futbolcuyu 3.000.000 Euro Satış opsiyonu şartı ile alabilir Anlaşma karşılığı Futbolcunun kendisine; 900.000 TL'sı Garanti ücret ve 12.500 TL'sı maç başı (40 maçla sınırlı) ödeme yapılacaktır" denildi.

Beşiktaş altyapısında yetişerek A takıma kadar yükselen Batuhan Karadeniz, 2009 yılında kiralık olarak gittiği Eskişehirspor'a daha sonra bonservis ile transfer olmuştu. 21 yaşındaki oyuncu, son iki sezondur Kırmızı-Siyahlı formayı giyiyordu.

Eskişehirspor ile 2 yıl daha kontratı bulunan Batuhan Karadeniz, teknik direktör Ersun Yanal ile sorun yaşadığı için takımdan gönderilmesine karar verilmişti.