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Spor

Batuhan Karadeniz'den bir transfer daha

Kariyerinde 207 profesyonel maça çıkan Batuhan, 54 gol ve 21 asiste imza attı

09 Eylül 2017 15:54

Kariyeri boyunca 7 farklı takımda oynayan 26 yaşındaki Batuhan Karadeniz, Sakaryaspor'a transfer oldu. Bir dönem milli takım formasını da giyen golcü oyuncu, 2 yıllığına yeşil-siyahlı takımda oynayacak.

Son olarak Şanlıurfaspor forması giyen forvet oyuncusu, 'disiplinsizlik' nedeniyle kadrodan çıkarılmış ve sözleşmesi kulüp tarafından tek taraflı olarak feshedilmişti.

Eskişehir, Sivas, Beşiktaş, Şanlıurfa, Elazığ, St. Gallen ve Trabzonspor gibi takımların formalarını toplamda 207 kez giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu, bu maçlarda 54 kez fileleri havalandırırken 21 de asist yaptı

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