Batugol'ün dönüşü



Fenerbahçe maçı sonrası süresiz kadro dışı bırakılan ve 3 hafta forma şansı verilmedikten sonra affedilen Eskişehirsporlu Batuhan Karadeniz, Antalyaspor'a attığı iki golle takımını rahatlattı.



Fenerbahçe maçı öncesi kampı izinsiz terk etmesi nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan ve üç hafta forma şansı bulamayan Batuhan Antalyaspor'a attığı iki golle küme düşme hattında bulunan takımına rahat nefes aldırdı.



Devre arasında Beşiktaş'tan kiralanan genç golcü Batuhan Karadeniz, Eskişehirspor formasıyla oynadığı 10 maçta 7 gol atarak takımına önemli ölçüde katkı sağladı. Kırmızı siyahlı formayla 11 maça çıkan Batuhan, bu maçlardan 4'ünde 90 dakika forma giydi.



Gaziantepspor'a 1, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2 gol atan Batuhan, sonraki hafta da Hacettepe'ye 1 gol atmıştı. Attığı goller ve yaptığı asistlerle Eskişehirspor'da ikinci devreye iyi bir başlangıç yapan genç golcünün, daha sonra yönetim ve teknik heyetle yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle takıma katkısı olmamıştı.



Gençlerbirliği, Kayserispor, Bursaspor ve Galatasaray maçlarında gol atamayan Batuhan'ın, Milli Takım'a çağrılması Eskişehirspor camiasında sevinçle karşılanmıştı. Milli formayı yaklaşık 15 dakika giyen Batuhan daha sonra zor günler yaşadı. Fenerbahçe maçı öncesinde kampı izinsiz terk eden Batuhan, 5 Nisan'da alınan kararla süresiz kadro dışı kaldı.



Fenerbahçe maçında 90 dakika forma giyen Batuhan'ın attığı 1 gol takımına galibiyeti getiremedi.



Batuhan'sız Eskişehirspor, Ankaragücü ve Beşiktaş'tan puan alamazken, Ankaraspor'u sahasında 2-0 yenerek üç puan almıştı. Batuhan'ın kadro dışı kaldığı üç haftada küme düşme hattına giren Eskişehirspor, deplasmanda yaptığı Denizlispor maçının 50. dakikasında Batuhan'a üç maç aradan sonra forma şansı tanıdı. Yaklaşık 40 dakika oyunda kalan Batuhan, burada istenilen performansı gösteremedi.



Eskişehirspor için hayati önem taşıyan Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giyen Batuhan, attığı 2 güzel golle takımına altın değerinde üç puan kazandırdı. 73 dakika forma giyen Batuhan, oyundan çıkarken taraflarca ayakta alkışlandı.



