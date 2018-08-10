Battal Durusel son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı kaptanlarından eski milli basketbolcu merhum Battal Durusel için Altunizade İlahiyat Camii\'nde bir cenaze töreni düzenlendi.

Törene; Beşiktaş\'ın basketboldan sorumlu üyesi Ahmet Cihat Kumuşoğlu, Beşiktaş Divan Kurulu Üyeleri, Beşiktaş Basketbol Akademi Takımları\'nın teknik ekip ve sporcuları ile Durusel\'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Battal Durusel\'in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

(FOTOĞRAFLI)

