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Kültür-Sanat

Batmaz denilen Titanic battı

Halen gösterimde olan Avatar filminin, dünyada en çok gişe geliri getiren film unvanını Titanic filminin elinden aldığı bildirildi.

27 Ocak 2010 02:00

T24 - Halen gösterimde olan Avatar filminin, dünyada en çok gişe geliri getiren film unvanını Titanic filminin elinden aldığı bildirildi.

Filmin dağıtımcısı 20th Century Fox şirketinden yapılan açıklamada, James Cameron'ın yönettiği Avatar'ın dünkü satışlardan sonra, toplam hasılatının 1 milyar 859 milyona ulaşarak, Titanic filminin 1997-98'de elde ettiği 1 milyar 843 milyonluk hasılatı geride bıraktığı bildirildi.

James Cameron Avatar gibi Titanic'in de yönetmeniydi

Aralık ayında sinemalarda gösterilmeye başlanan Avatar'ın hikayesi, 22'inci yüzyılda geçiyor, ayrıca filmde 3 boyutlu teknoloji de kullanılıyor.


Altın Küre'nin yıldızı

Avatar" Altın Küre ödüllerinde en iyi film, filmin yaratıcısı James Cameron da en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü.

Kanadalı yönetmen Cameron, 1998'de de Titanik filmiyle Altın Küre almış, ayrıca film 11 dalda Oscar ödülünü kazanmıştı.

Avatar ayrıca 300 milyon dolarlık bütçesiyle bugüne dek kadar çekilen en pahalı film özelliğini koruyor.


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