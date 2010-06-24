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Çevre

Batmanlı öğrencilerden güneş enerjili, uzaktan kumandalı araba

Batman Üniversitesi öğrencileri, enerjisini güneş panellerinden sağlayan araba prototipi geliştirdi.

24 Haziran 2010 03:00

T24 - Batman Üniversitesi öğrencileri, uzaktan kumanda ile saatteki hızı 30 kilometreyi bulan,araba prototipi ürettiler. Prototiple ilgili TOFAŞ ile görüşmeler yaptıklarını belirten üniversite yetkilileri, bu projenin daha da büyütülebileceğini ima etti.

Batman Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Bölümü öğrencileri, enerjisini güneş panellerinden sağlayan uzaktan kumandalı araba prototipi geliştirdi.

Batman Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Bölümü öğrencileri, üniversitenin otomobil atölyesinde öğretim görevlilerinin danışman olarak görev yaptığı çalışma sonucu geliştirdikleri güneş enerjisiyle çalışan uzaktan kumandalı arabanın hızı saatte 30 kilometreyi buluyor.

Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Giray Topal, prototip olarak geliştirilen güneş enerjili aracın büyük bir modele dönüştürüleceğini belirterek, ''TOFAŞ fabrikasıyla görüşme sağlandı. Yazışmalarımız sürüyor. TOFAŞ'ın sunacağı katkı sonrası prototipi daha büyük bir modelde deneme imkanı bularak büyük bir çalışmaya imza atacaklardır'' dedi.


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