Batmanlı Havva'nın hayali gerçek oldu

Batman'da ilköğretim okulu öğrencisi 13 yaşındaki Havva Yıkılmaz, AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdulkadir Aksu'dan babasına iş isteği gerçek oldu.



Batman Valisi Recep Kızılcık, Yıkılmaz ailesini evinde ziyaret ederek, baba İhsan Yıkılmaz'ın yeni açılacak Bölge Devlet Hastanesi’nde temizlikçi olarak işe alınacağını söyledi. Vali Kızılcık, “Ailesini böyle bir kız yetiştirdiği için kutluyorum. Havva’nın babasına iş sağladık. Ona derslerinde başarılar diliyorum” dedi.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdulkadir Aksu, 1 ay önce Batman'da çim saha kompleksinin açılışına katılmış, bu sırada Aydınkonak İlköğretim Okulu 5'inci sınıf öğrencisi Havva Yıkılmaz, babası İhsan Yıkılmaz'ın işsiz olduğunu belirterek, Aksu'ya mektup verdi. Yıkılmaz, Aksu'ya 3 kardeşi olduğunu ailelerinin 6 nüfus olduklarını anlatırken, “Babam işsiz, bize bakmakta zorlanıyor. Okul masraflarımızı bile karşılayamıyor. Babama iş istiyorum” dedi. Aksu, Vali Recep Kızılcık'a Havva Yıkılmaz'ın kendisine verdiği mektubu vererek, gereğinin yapılmasını söylemişti.



Batman Valisi Recep Kızılcık, Yıkılmaz ailesinin evini ziyaret ederek, baba İhsan Yıkılmaz'ın işe yerleştirileceği müjdesini verdi. Kızılcık, Yıkılmaz'ın önümüzdeki ay açılacak Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde temizlikçi kadrosunda asgari ücretle işbaşı yapacağını söyledi. Cesaretli davranışından dolayı Havva Yıkılmaz'ı kutlayan Kızılcık, “Havva sadece babası için iş istemedi. Yaptığımız spor kompleksi hizmetinden dolayı bizi kutlamıştı. Ailesi böyle bir kızı yetiştirdiği için kutluyorum. Havva'nın babasına da iş sağladık. Kendisine derslerinde de başarılar diliyorum. Çok akıllı bir kız” dedi.



Vali Kızılcık'a babasına iş bulduğu için teşekkür eden Havva Yıkılmaz, büyük sevinç yaşadığını belirterek, “Babam inşaatlarda çalışıyordu. Gözlerine toz girdiği için rahatsızlandı. Yeni ev yaptık. Borç altına girdi. Çalışabilecek işe sahip olmasını istiyordum. Bu isteğimiz yerine geldiği için teşekkür ederiz. Artık babamın da işi olacak” diye konuştu.