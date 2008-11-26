Batman'in sonu yakın...

Ünlü çizgi roman kahramanı Batman'in sonu yaklaşıyor. Çizgi romanın yazarı Grant Morrison'ın, Gotham kentinin 70 yıldır koruyuculuğunu üstlenen 'yarasa adam'ı ölümden daha korkunç bir son beklediğini açıkladı.



Morrison, çizgi romanın 26 Kasım'da çıkacak son sayısında Batman'in gizli karakteri milyarder Bruce Wayne'in başına kötü bir şey geleceğini duyurdu, ancak Wayne'e ne olacağını açıklamaktan kaçındı.



Batman hayranlarına göre ilk ihtimal Wayne'in emekliğe ayrılması, ikinci ihtimal ise Batman'in ezeli düşmanlarından 'Kara Eldiven' (Black Glove) tarafından öldürülmesi.

Çizgi roman hayranları bir süredir Batman'in başına kötü birşey gelmesinden endişe ediyordu. İnternetteki forumlarda Batman'in yetiştirdiği genç kahraman Robin'in kötü tarafa geçeceği ve 'kara şövalye'ye ihanet ederek onu öldüreceğine ilişkin dedikodular yaygınlaşmıştı.

Wayne'in başına ne gelirse gelsin, şimdi hayranlarının merak ettiği başka bir konu var; o da yeni Batman'in kim olacağı.



Hayranlarına göre yarasa adam kostümünü bundan sonra Robin'in gizli kimliği olan Tim Drake ya da 'Boy Wonder' adlı genç kahraman Dick Grayson giyecek. Batman'in başına gelen felaket, çizgi roman dünyasında ilk kez karşılaşılan bir durum değil.



Geçtiğimiz yıl da Kaptan Amerika, mafyanın kiraladığı bir keskin nişancı tarafından vurularak öldürülmüştü. Superman de 1992 yılında Doomsday adlı kötü kahraman tarafından öldürülmüş, ancak daha sonra yeniden canlanmıştı.