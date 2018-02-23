Batman'dan özel harekat polisleri 'Zeytin Dalı Harekatı' için uğurlandı

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli 44 özel harekat polisi, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak üzere dualarla bölgeye uğurlandı.

Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde düzenlenen uğurlama törenine Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede, İdare Mahkemesi Başkanı Berkan Ayturan, askeri yetkililer, kamu kurumlarının yöneticileri ve özel harekat polislerinin aileleri ile mesai arkadaşları katıldı.

Uğurlama töreninde konuşan Vali Deniz, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapacak polislerin kutlu yola çıktığını belirterek, \"Sizler, asil milletin kahraman evlatlarısınız. Ülkemizin huzurunu bozan ve saldıran terör örgütünü bertaraf etmek için gidiyorsunuz. Nasıl ki içeride bu terör örgütünü bertaraf ettiyseniz yine aynı şekilde Mehmetçik ile beraber bu hainleri bertaraf edeceksiniz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu yok. Sizlerin yürekli mücadelemiz sayesinde bugün huzur ve güven içinde yaşıyoruz. Sizleri yetiştiren anne- babalardan Allah razı olsun\" dedi.

Tören sonrası Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde görevli 44 polis, kurban kesilmesi ve duaların okunmasının ardından bölgeye uğurlandı.

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