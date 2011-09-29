Batman'daki saldırının görüntüleri yayınlandı

T24

Bölgede yoğun bir propaganda faaliyetine girişen PKK, sivillerin ölümünden özel harekat polislerinin sorumlu olduğunu yaymaya çalıştı.Batman Emniyet yetkilileri, yapılan otopsi sonucu şehit olan polis ile öldürülen anne kızın vücutlarından çıkan kurşunların aynı silahtan çıktığını açıkladı. Ancak bu da PKK'nın çirkin propagandasını önlemeye yetmedi.Batman Emniyet Müdürlüğü de bu iddiaya cevap olarak saldırının görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.