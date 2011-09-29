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Batman'daki saldırının görüntüleri yayınlandı

Batman'da dört cana mal olan hain saldırıda bir komiser yardımcısı şehit olmuş, 8 aylık hamile kadın ve kızı...

29 Eylül 2011 03:00

T24 - Batman'da dört cana mal olan hain saldırıda bir komiser yardımcısı şehit olmuş, 8 aylık hamile kadın ve kızı ile genç kadının karnındaki bebeği ölmüştü. Saldırının ardından PKK'ya yakın internet sitelerinde sivillerin polis kurşunuyla öldürüldüğü iddia edildi.

Bölgede yoğun bir propaganda faaliyetine girişen PKK, sivillerin ölümünden özel harekat polislerinin sorumlu olduğunu yaymaya çalıştı. 

Görüntüleri izlemek için fotoğrafı tıklayın...


Batman Emniyet yetkilileri, yapılan otopsi sonucu şehit olan polis ile öldürülen anne kızın vücutlarından çıkan kurşunların aynı silahtan çıktığını açıkladı. Ancak bu da PKK'nın çirkin propagandasını önlemeye yetmedi.

Batman Emniyet Müdürlüğü de bu iddiaya cevap olarak saldırının görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.


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