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Batman'daki saldırının görüntüleri dağıtıldı BATMAN (A.A)

29 Eylül 2011 19:59

-Batman'daki saldırının görüntüleri dağıtıldı  BATMAN (A.A) - 29.09.2011 - Batman Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen hain saldırıyla ilgili güvenlik ve MOBESE görüntülerini basın mensuplarına dağıttı.   Basın mensuplarına dağıtılan ve bir benzin istasyonunun güvenlik kamerası ile MOBESE kamerasına kaydedilen görüntülerde takibe alınan ve içinde teröristlerin bulunduğu otomobil, Aydınkonak Kavşağı üzerinde polis tarafından durdurulmak isteniyor.  Zırhlı araçla yolu kesen polislerin üzerine, otomobilin arka koltuğunda oturan terörist, pencereden uzun namlulu silahla ateş açıyor. Bu sırada zırhlı polis aracının hemen yanında bulunan ve olayda hayatını kaybeden 8 aylık hamile Mizgin Doru ile 4 yaşındaki kızı Sultan'ın içinde bulunduğu araca kurşunların isabet ettiği görülüyor. Görüntüde, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin bulunduğu otomobilin ''U'' dönüşü yaparak, olay yerinden hızla uzaklaşması da yer alıyor. Yavuz Selim Mahallesi Aydınkonak Kavşağında teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda, 3 polis yaralanmış, 8 aylık hamile bir kadın ile 4 yaşındaki kızı ölmüş, eşi ve diğer kızı yaralanmıştı. Hamile kadının karnından sezaryenle alınan bebek de tüm çabalara rağmen yaşamını yitirmişti.

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