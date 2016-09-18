Batman'da toplantı, gösteri ve yürüyüş yasağı

Batman'da, 3 gün süreyle miting, halk buluşması, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl İdaresi Kanununun 11/a-c, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunun 11. maddesinin (m) bendi uyarınca il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla ilimiz genelinde 19, 20 ve 21 Eylül tarihlerinde yapılacak her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, bildiri dağıtma gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır."