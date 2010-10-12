T24 LogoT24 Logo
Spor

Batman'da tarihi maç

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de formasını giyeceği Fenerbahçe, Batman Petrolspor-72 Batmanspor karmasıyla bir hazırlık maçı yapacak.

12 Ekim 2010 03:00

T24- Batman’da bugün tarihi bir gün yaşanacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de formasını giyeceği Fenerbahçe, Batman Petrolspor-72 Batmanspor karmasıyla bir hazırlık maçı yapacak.


Özel uçakla kente gelen Fenerbahçe kafilesi ve kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile yöneticileri, TPAO Genel Müdürü Mehmet Uysal, TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Erkut, 72 Batmanspor ve Batman Petrolspor yöneticileri karşıladı.


Havaalanı girişinde bekleyen taraftarlar, Fenerbahçe kafilesine sevgi gösterisinde bulundu.


Maçta Batmanlı olan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fenerbahçe forması giyecek.


Maçta Batman Petrolspor'dan 5 ve 72Batmanspor'dan 5 futbolcu forma giyecek. İki takımın kalecileri birer devre oynayacak.


Fenerbahçe, kente gelen üç büyük takımdan ilki oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24