Batman'da tarihi maç

T24- Batman’da bugün tarihi bir gün yaşanacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de formasını giyeceği Fenerbahçe, Batman Petrolspor-72 Batmanspor karmasıyla bir hazırlık maçı yapacak.





Özel uçakla kente gelen Fenerbahçe kafilesi ve kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile yöneticileri, TPAO Genel Müdürü Mehmet Uysal, TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Erkut, 72 Batmanspor ve Batman Petrolspor yöneticileri karşıladı.



Havaalanı girişinde bekleyen taraftarlar, Fenerbahçe kafilesine sevgi gösterisinde bulundu.



Maçta Batmanlı olan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fenerbahçe forması giyecek.



Maçta Batman Petrolspor'dan 5 ve 72Batmanspor'dan 5 futbolcu forma giyecek. İki takımın kalecileri birer devre oynayacak.



Fenerbahçe, kente gelen üç büyük takımdan ilki oldu.



