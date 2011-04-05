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BATMAN'DA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ ANKARA (A.A)

05 Nisan 2011 21:19

-BATMAN'DA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ ANKARA (A.A) - 05.04.2011 - Batman'da teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Batman'ın Sason ilçesi Umurlu köyü bölgesinde, güvenlik güçlerince dün saat 10.00'da yapılan faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanılan iki sığınak içerisinde; 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği (6 şarjörü ile birlikte), 225 M-16 piyade tüfeği mermisi, 2 patlayıcı madde düzeneği, 2 el telsizi, 38 pil, 112 kilogram muhtelif gıda maddesi ile yaşam malzemesi bulundu.

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