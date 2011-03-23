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Batman'da polis otosuna saldırı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde devriye görevi yürüten polis otosuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis memuru yaralandı.

23 Mart 2011 02:00

T24 - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde devriye görevi yürüten polis otosuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki Kale girişinde, devriye görevi yürüten polis otosuna, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce uzan namlulu silahla saldırı düzenlendi.

Saldırıda araçta bulunan 1 polis memuru yaralandı.

Yaralı polis memurunun Batman Devlet Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.


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