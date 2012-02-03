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Batman'da polis baskını: 5 PKK'lı öldürüldü

Batman'ın Kozluk İlçesi kırsal kesiminde polisin bir mağaya düzenlediği operasyonda 5 PKK'lı öldürüldü.

03 Şubat 2012 02:00


T24 -  Batman'ın Kozluk İlçesi kırsal kesiminde polisin bir mağaya düzenlediği operasyonda 5 PKK'lı öldürüldü.

Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kozluk'un kırsal kesiminde bir mağarada PKK'lıların bulunduğunu belirledi. Özel Harekat Timlerinin katılımıyla mağaraya sabaha karşı operasyon düzenledi. Güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada ilk bilgilere göre 5 PKK'lı öldürüldü. Çatışmanın devam ettiği bölgeye takviye ekiplerin sevkedildiği öğrenildi. Çatışma sürürken, öldürülen PKK'lı sayısında artış olabileceği belirtildi.

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