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Batman'da polis aracının geçişi sırasında patlama; 1 şehit

Batman'ın Kozluk ilçesinde, yola döşenen patlayıcının patlatılması sonucu 3 polis ile 5 vatandaş yaralandı

Fotoğraf: Arşiv

29 Eylül 2015 23:40

Batman-Kozluk karayolunun Samanyolu köyü mevkisinde yola yerleştirilen patlayıcının, zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu 1 polis şehit oldu, 3 polis ile 5 vatandaş yaralandı.

Batman-Kozluk karayolunun Samanyolu köyü mevkisinde PKK mensuplarınca yola yerleştirilen patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 1 polis şehit oldu, 3 polis ile patlama sırasında yoldan geçen kamyonet ve minibüste bulunan 5 vatandaş yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Batman'daki hastanelere kaldırıldı.
      
Patlama nedeniyle yol ulaşıma kapatılırken saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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