Batman'da polis aracının geçişi sırasında patlama; 1 şehit

Batman-Kozluk karayolunun Samanyolu köyü mevkisinde yola yerleştirilen patlayıcının, zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu 1 polis şehit oldu, 3 polis ile 5 vatandaş yaralandı.

Batman-Kozluk karayolunun Samanyolu köyü mevkisinde PKK mensuplarınca yola yerleştirilen patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 1 polis şehit oldu, 3 polis ile patlama sırasında yoldan geçen kamyonet ve minibüste bulunan 5 vatandaş yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Batman'daki hastanelere kaldırıldı.



Patlama nedeniyle yol ulaşıma kapatılırken saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.