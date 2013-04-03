Batman'da petrol damlıyordu, şimdi fışkırıyor

Batman'ın Kozluk ilçesi yakınlarında bulunan Şelmo petrol sahasını son 3 yıldır işleten ABD'nin Transatlantic firması, ABD'nin Teksas eyaletinde kullanılan tekniği uygulamaya başladı.

Firma 4'er ve 5'er atbaşının bulunduğu platformlarda petrol çıkarmaya başladı.

ABD'li Transatlantic firmasının 3 yıldır işletmeciliğini üstlendiği Kozluk İlçesi'ndeki Şelmo petrol sahasında, ilk kez çok sayıda atbaşının bir arada tutulduğu bölgede kaliteli petrol fışkırıyor. 32 graviteli petrolün elde edildiği Taşlıdere Köyü'ndeki 48 nolu kuyuda 4 atbaşı, Doğancık mezrasındaki 27 nolu kuyuda ise 5'i bir arada olan atbaşı kuyularında günlük üretim yüz güldürüyor.

İlk kez Şelmo sahasında yeni keşfettikleri alanlarda yan ve yatay kuyuların platformunu kurduklarını belirten Transatlantic firmasının Şelmo Bölge Müdürü Cengiz Cücü şunları söyledi:

"Teksas'ta kullanılan bu yöntemi Şelmo petrol sahasında da kullanmaya başladık. İlk kez bu yöntemle hem araziyi kurtarıyoruz, hem de çevreci kuruluş olduğumuzu kanıtladık. Bir aydır bu yöntemi kullanıyoruz.

3 yıl önce petrol üretimi günde bin 500 varilin altındaydı. Sahanın genelinde 40'ı aşkın kuyumuz var. Verimli kuyularımız ise 4'ü ve 5'i bir yerde olan atbaşılar oldu. Petrol üretimimiz günde 2 bin 500 varili geçti. Üretimi artırmaya yönelik yeni sahalara da yöneliyoruz." Bölgede kaliteli petrol üretiminin elde edildiği Şelmo sahasındaki dar alanda çok sayıda atbaşını bir arada gören bazı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor."