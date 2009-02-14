Batman'da olaylı yürüyüş

PKK örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıldönümü nedeniyle aralarında DTP milletvekillerininde bulunduğu bir grup, Batman'daki Sanat Sokağı'na yürüyerek basın açıklaması yapmak istedi. Ancak, polis izin vermeyince arbede çıktı, 15 gösterici gözaltına alındı.





Batman'daki DTP'liler, Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının 10'uncu yıldönümü nedeniyle Sanat Sokağı'nda basın açıklaması yapmak istedi. Aralarında DTP Batman milletvekili Ayla Akat Ata, Bengi Yıldız, Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan ve Belediye Başkan Adayı Necdet Atalay'ın da bulunduğu 10 bin kadar kalabalık DTP İl Binası önünde toplandı. Göstericiler, ‘Biji serok Apo' (Yaşasın Başkan Apo), ‘Öcalan'a özgürlük' sloganı atarak Sanat Sokağı'na yürüyerek basın açıklaması yapmak istedi. Ancak, polis Sanat Sokağı girişinde kalabalığın önünü keserek yürüyüşlerine izin vermedi. Kalabalık yürümekte ısrar edince polis müdahale etti. Göstericilerin dağılması için gözyaşartıcı bomba attı. Göstericiler ara sokaklara dağılarak polisi taşladı. 15 gösterici gözaltına alındı.



Çocuklar ezildi



Batman'da DTP'liler tarafından bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının 10'inci yıldönümü nedeniyle Sanat Sokağı'nda düzenlenen basın açıklaması ardından izinsiz yürüyüşe geçilmesi nedeniyle polisin müdahale etmesi üzerine ortalık savaş alanına döndü. Göstericilerin üzerine basınçlı su sıkan ve gözyaşartıcı bomba atan polis, grubu cop kullanarak dağıttı. Gösteriye katılanlar yere düşen çocuklarının üzerine kapanarak onları korumaya çalışmalarına rağmen başarılı olamadı.



Polisin müdahalesi sonucu bayılan bazı kadınları çocukları ellerinden tutarak yerden kaldırmaya çalıştı. Müdahaleden sonra ara sokaklara kaçan göstericiler polise taş atarken olaylarda 7'si çocuk 20 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Olaylarda yaralıların hastanelere kaldırılması için çağrılan ambulansların geç gelmesi DTP’lilerin tepkilerine yolaçtı.



Olayların yatışmasından sonra yeniden Sanat Sokağı'na gelen DTP Batman milletvekilleri Bengi Yıldız ile Ayla Akat Ata ve bir grup DTP'li ile basın açıklaması yaptı. Milletvekili Bengi Yıldız, “Bu ülkede toplantı ve yürüyüş özgürlüğü olduğunu söyleyenleri gördük. Bu olayların büyümesinde etkisi olan Batman Valisi Recep Kızılcık'ı kınıyoruz. Batman Valisi, AKP'nin valisi gibi hareket ediyor. Baskılar bizi yıldıramaz. Tüm müdahalelere rağmen basın açıklamasını yaptık” dedi.



DTP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ise, hakkını arayan halkın üzerine basınçlı su sıkıldığını, biber gazı atıldığını söylerken, “Yürüyüş ve toplantılar yasaksa, bedeli ne olursa olsun yapacağız. Bugün bir protesto günüydü. Sevinç günü değildi” dedi.



DTP'li milletvekilleri daha sonra hastanede tedavi altına alınan bazı yaralılara ‘Geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Olaylar sırasında Batman Turgut Özal Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Gülistan Caddesi üzerindeki bazı işyerlerinin camları kırıldı. Sokağa atılan çöp konteynırları ve taşların toplanması için belediye temizlik ekipleri çalışma başlattı.

