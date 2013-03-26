'Ne Mutlu Türküm Diyene' gitti, 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' geldi

Batman Cumhuriyet Meydanı'nda bulundan Atatürk heykelinin kaidesindeki ’Ne mutlu Türküm diyene’ yazısı değiştirilerek yerine ’Yurtta sulh cihanda sulh’ yazısı takıldı. Yazının değiştirilmesi ile ilgili olarak Batman Valiliği ve Belediye Başkanlığı birbirini işaret etti.

Batman kent merkezinde yaklaşık 30 yıldır Atatürk Heykeli kaidesinde bulunan, Atatürk’ün ’Ne Mutlu Türküm diyene’ vecizesi, 2 gün önce söküldü. Cumhuriyet Meydanı’nın sembollerinden olan heykelin kaidesindeki Atatürk’ün ’Ne Mutlu Türküm Diyene’ sözünün yerine ’Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ sözü yazıldı.

Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Heykeli kaidesindeki vecizenin değiştirilmesiyle ilgili Batman Valisi Yılmaz Arslan, konu ile ilgili Batman Belediye Başkanlığı’ndan bilgi alınmasını istedi. Belediye Başkan Vekili Serhat Temel ise, anıttaki yazının sorumluluğunun Belediyede olmadığını, kendilerinin sorumluluğunun sokak ve cadde isimlerinin değiştirilmesinde olduğunu ifade etti.

Batman’ın en merkezi yeri Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Heykeli’ndeki ’Ne Mutlu Türküm Diyene’ vecizesini hangi kuruluşun ya da kimin değiştirdiği net olarak öğrenilemedi.

Batman Valisi Kürtçe öğrenmeye başlamıştı

Batman Valisi Yılmaz Arslan, "Zaman zaman kırsal alanda köylülerle bir araya geliyoruz. Vatandaşlarla diyalogu geliştirmek için Kürtçe dilini de öğrenmemiz gerekiyor" diyerek Kendi kendine pratik Kürtçe konuşma kılavuzu aldığını belirtmişti.