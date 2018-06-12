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Batman'da Kore gazisi son yolculuğuna uğrlandı

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- KAYSERİ'de camide abdest alırken merdivenlerden düşerek yaşamını yitiren Kore Gazisi Hüseyin Yeşil (80), memleketi Batman'da toprağa verildi

12 Haziran 2018 16:35

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- KAYSERİ\'de camide abdest alırken merdivenlerden düşerek yaşamını yitiren Kore Gazisi Hüseyin Yeşil (80), memleketi Batman\'da toprağa verildi.
Batman\'ın son Kore gazilerinden Hüseyin Yeşil, Ramazan Bayramı\'nı geçirmek için Kayseri\'deki yakınlarının yanına gitti. Yeşil, camide namaz kılmak için abdest alırken, merdivenlerde dengesini yitirerek düşüp yaşamını yitirdi. Batman Valisi Ahmet Deniz\'in bir hafta önce verdiği iftar yemeğine katıldığı belirtilen Gazi Hüseyin Yeşil\'in cenazesi, memleketi Batman\'a getirildi.
Gazi Hüseyin Yeşil için düzenlenen törene, Vali Ahmet Deniz, Başsavcı Mustafa Dede, Garnizon Komutanı Albay Coşkun Uçarcılar, Belediye Başkan Yardımcı Sabri Aydın, askeri erkân ve gaziler ile yakınları katıldı. Batman Müftüsü Turgut Erhan\'ın kıldırdığı cenaze namazından sonra Gazi Yeşil toprağa verildi.
Törende Vali Ahmet Deniz, Gazi Hüseyin Yeşil\'in ailesine başsağlığında bulundu. Gazinin oğlu Ömer Yeşil, \"Batmanlı Kore savaşının son gazilerdendi. Bu yıl hac kurası da çıkmıştı. Hacca gitmeye hazırlanıyordu. Babamı kaybetmenin derin üzüntüsünün içindeyim\" dedi.

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